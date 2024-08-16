Susuz Ve Gübresiz Yetişen Meyvenin Hasadı Başladı: Kilosu 25 Liradan Satılıyor

Uşak'ın Karahallı ilçesinde, ata tohumlarından üretilen ve coğrafi işaretle koruma altına alınan susuz ve gübresiz yetişen Karahallı kavununun hasadı tüm hızıyla sürüyor. Özenle yetiştirilen bu özel kavunların kilogram fiyatı ise 25 liradan satışa sunuluyor.

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Susuz Ve Gübresiz Yetişen Meyvenin Hasadı Başladı: Kilosu 25 Liradan Satılıyor - Resim: 1

Her yıl büyük bir ilgi gören Karahallı kavunu, bu yıl da kendine has lezzetiyle dikkat çekiyor. Uşak’ta 5 bin dekarlık alanda, 402 çiftçinin emeğiyle yetiştirilen bu özel ürün, hasat zamanı geldiğinde olgunlaşma durumuna ve üzerindeki beneklerin yoğunluğuna göre titizlikle seçiliyor.

İnce kabuğu, portakala yakın iç rengi, sulu yapısı ve hafif mayhoş tadıyla bilinen Karahallı kavunu, pazarlarda ve semt pazarlarında yoğun talep görüyor. Ürün, hem yerel pazarlarda hem de çevre illerde kilogramı 20 ila 25 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: AA

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