Sürüklenen Teknenin İmdadına Kıyı Emniyeti Yetişti
Sürüklenen teknenin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti. Tekne, içindeki 5 kişiyle birlikte kurtarıldı.
İstanbul açıklarında makine arızası nededeniyle sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Yakuplu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını duyurdu.
KEGM’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yakuplu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı."