Sürüklenen Teknenin İmdadına Kıyı Emniyeti Yetişti

Sürüklenen teknenin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti. Tekne, içindeki 5 kişiyle birlikte kurtarıldı.

Sürüklenen Teknenin İmdadına Kıyı Emniyeti Yetişti

İstanbul açıklarında makine arızası nededeniyle sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Yakuplu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını duyurdu.

KEGM’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yakuplu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı."

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