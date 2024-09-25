Sürücülere 859 Bin 290 TL’lik Ceza

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde asayişin sağlanması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kapsamlı bir motosiklet denetimi gerçekleştirildi. 20 farklı noktada 80 ekip ve 250 personelin katılımıyla sabit ve hareketli şok uygulamalar yapıldı. Toplamda bin 674 motosiklet kontrol edilirken, bir çalıntı motosiklet bulundu, 5 motosiklet trafikten men edildi ve hacizli olduğu tespit edilen 3 motosiklet yakalandı. Ayrıca, eksiklikleri bulunan sürücülere 859 bin 290 TL idari para cezası kesildi.

Bir kişi hakkında ise "resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı" suçlarından adli işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız 40 tabanca ele geçirdi ve çeşitli suçlardan aranan 465 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA