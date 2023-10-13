Sürücüler dikkat: Trafikte bunu yapan 20 bin 977 lira ceza ödüyor!

YENİ YIL TRAFİK CEZALARI GELİYOR

Bu nedenle, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda önemli bir çağrı yapıldı. Trafikte kurallara uymayan sürücüler, 20.300 liraya kadar varan cezalarla karşılaşabilirler.