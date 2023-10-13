Sürücüler dikkat: Trafikte bunu yapan 20 bin 977 lira ceza ödüyor!
Trafikte kurallara uymamak sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, önemli cezalarla karşı karşıya kalma riskini de doğuruyor. İşte trafikte yapılan ihlallerin cezaları...
2023 yılında yürürlüğe giren ve Ocak ayında yeniden değerleme oranına göre yüzde 112,9 artış gösteren trafik cezaları, araç sahiplerine büyük bir sorumluluk yüklüyor.
YENİ YIL TRAFİK CEZALARI GELİYOR
Bu nedenle, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda önemli bir çağrı yapıldı. Trafikte kurallara uymayan sürücüler, 20.300 liraya kadar varan cezalarla karşılaşabilirler.
Trafikteki cezalar, araç sahiplerine ciddi sorumluluklar yüklüyor. Özellikle hız sınırlarını aşma, alkollü araç kullanma ve diğer trafik ihlalleri, yüksek cezalarla karşılaşmaya neden olabiliyor.
Sürücülerin dikkat etmemesi sonucu ödeyecekleri cezalar şöyle:
Hız sınırlarını aşmanın cezaları:
• Hız sınırını %10 ila %30 arasında aşma: 951 TL
• Hız sınırını %30 ila %50 arasında aşma: 1.979 TL
• Hız sınırını %50’den fazla aşma: 4.064 TL
Alkollü araç kullanmanın cezaları:
• Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 4.064 TL
• Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 5.096 TL
• Alkol testine itiraz etme cezası: 8.551 TL
Diğer trafik ihlallerine ilişkin cezalar:
• Drift atma cezası: 20.342 TL
• Sahte plaka kullanma cezası: 20.302 TL
• Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası: 20.977 TL
Park ihlalleri:
• Eğer araçta plaka takılmamışsa: 3.060 TL
• Eğer araçta yönetmeliğe aykırı olarak plaka takılmışsa: 505 TL
• Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL
• Yönetmeliğe aykırı plaka kullanma cezası: 1.671 TL