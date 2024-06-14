Sürücüler arasındaki kavgada silahlar çekildi: 1 yaralı

Düzce'de iki sürücünün tartışmasında silahlar çekildi. Bir sürücü vurularak yaralandı.

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Sürücüler arasındaki kavgada silahlar çekildi: 1 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 2 sürücü arasında çıkan kavgada biri silahla vurularak yaralandı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Dadalı mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna yanaşan 67 ADA 429 plakalı tırın sürücüsü İ.Ç ile otomobiliyle aynı yerden yakıt alan F.Ç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada F.Ç, üzerinde bulunan silahla İ.Ç'ye ateş açtı.

Vücudunun 9 bölgesine isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanan İ.Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli F.Ç. aranıyor.

Kaynak: AA

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