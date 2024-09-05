Sürücü Virajı Alamadı, Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Borçak köyüne seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü N.K. köy girişinde virajı almayınca aracı şarampole devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan S.K., A.A. ve Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA