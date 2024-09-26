Sürücü Kontrolü Kaybetti, Araç Şarampole Devrildi!

Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan beş kişi yaralandı.

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Sürücü Kontrolü Kaybetti, Araç Şarampole Devrildi!

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü yakınında gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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