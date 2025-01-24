Sürücü Hakimiyeti Kaybetti, Otomobil Refüje Düştü

Kayseri-Niğde yolunda saat 18.00 sıralarında K.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje düştü.

Kazada otomobilde bulunan K.Ö., Ş.Y.Ö. (31), M.Ö. (3) ve L.Ö. (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA