Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Takla Attı: 7 Yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftlik köyü mevkiinde Yakup B. (26) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammed B. (20), Zeynep B. (20), Ceylan B. (24), Esra B. (23), Zeynep B. (10) ve Ebrar B. (1) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA