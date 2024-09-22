Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Takla Attı! 1'i Çocuk 6 Yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Balkaya köyünde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kelkit'ten Erzincan istikametine giden otomobilin sürücüsü Kamuran Tuna (58), Balkaya köyü mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince otomobil yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Kamuran Tuna ile birlikte, Zehra Tuna (48), Merve Tuna (19), Melek Kalaycı (47), Canan Çırak (42) ve 7 yaşındaki C.S. Çırak'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri için Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan ve iç kanama şüphesi olan 7 yaşındaki C.S. Çırak buradan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA