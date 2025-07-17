Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Devrilen Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan akaryakıt tankeri devrildi. Devrilen akaryakıt tankeri alev alarak yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Devrilen Akaryakıt Tankeri Alev Alev Yandı
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Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Büyükalanlı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen akaryakıt tankeri, iddiaya göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen akaryakıt tankeri alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Tankerin patlama riski nedeniyle, otoyol bir süre trafiğe kapatıldı. Tek taraflı kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA

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