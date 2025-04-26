Sürücü Bariyer ile Otomobil Arasına Sıkıştı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldi. Devrilen otomobil, çarpıştığı diğer otomobil ile bariyer arasına sıkıştı.

Kaza, Hanlıköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesinde bulunan Büyükşehir Terminali kavşağına yakın bir bölgede sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 D 8917 plakalı otomobil ile 41 EJ 140 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALI OLARAK ÇIKTI

Çarpışmanın etkisi ile yan devrilen 54 D 8917 plakalı otomobil, çarpıştığı diğer otomobil bariyer arasına sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA