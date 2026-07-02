Suriye'nin Başkenti Şam'da Şiddetli Patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi. Olay sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Suriye'nin Başkenti Şam'da Şiddetli Patlama
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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre patlama Şam'ın Hicaz bölgesinde yaşandı. İlk belirlemelerde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Devlet televizyonu ise olayın bir bombanın patlaması sonucunda gerçekleştiğini duyurdu.

Suriye Devlet Haber Ajansı'nda yer alan haberde, patlamanın nedenlerini belirlemek için soruşturmaların devam ettiği yer aldı. Haberde, patlamanın önceden yerleştirilmiş bir bomba nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

KAFE MERKEZİ BİR KONUMDA

Al Jazeera'nin Suriye Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre patlamada en az 10 kişi yaralandı. Yetkililer patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kafe, başkentin hareketli ticaret merkezinde, Hicaz tren istasyonuna ve El-Marjah Meydanı'na yakın konumda bulunan Adalet Sarayı'nın yanında yer alıyor. Patlamanın kafe içinde hasara yol açtığı ve güvenlik güçlerinin olay yerinin etrafında bir kordon oluşturduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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