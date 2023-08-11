'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen İkbal Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi

10 ay sonra şikâyet konusu yaptı

Halk TV'nin haberine göre Gürpınar, B. K.’nin, kendisi ile ilgili yaptığı yorumu 10 ay kadar sonra şikâyet konusu yaptı. Kendisine hakaret edildiğini öne süren Gürpınar, B. I. hakkında dava açılmasını istedi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan B. I. “Anılan hesap bana ait. Ben, genel bir yorum yazdım. Müştekiden de özür diledim” dedi.