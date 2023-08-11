'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen İkbal Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi
İkbal Gürpınar katıldığı bir televizyon programında “15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık. Kuraklık da Suriyelilerin gelmesi ile bitti” ifadelerini kullandı. B. I. isimli sosyal medya kullanıcısı Gürpınar’ın bu sözlerine karşı “Tek bir şey söyleyeceğim… Salak” diye bir yorum paylaştı.
İkbal Gürpınar (54), geçen yıl katıldığı bir TV programında ilginç yorumda bulundu. Gürpınar, 15 Temmuz darbe girişiminin önüne, Suriyeliler sayesinde geçildiğini söyledi. Gürpınar o dönem yaşanan kuraklığın da Suriyelilerin gelişi sonrası başlayan yağmurla bittiğini öne sürdü.
Gürpınar'ın programdaki sözleri sosyal medya çok sayıda kişinin eleştirine hedef oldu. Ev kadını B. K. (50) ise, Facebook’ta paylaşılan ve Gürpınar’ın ifadelerini içeren haberin altına “Tek bir şey söyleyeceğim… SALAK” ifadelerini kullandı.
10 ay sonra şikâyet konusu yaptı
Halk TV'nin haberine göre Gürpınar, B. K.’nin, kendisi ile ilgili yaptığı yorumu 10 ay kadar sonra şikâyet konusu yaptı. Kendisine hakaret edildiğini öne süren Gürpınar, B. I. hakkında dava açılmasını istedi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan B. I. “Anılan hesap bana ait. Ben, genel bir yorum yazdım. Müştekiden de özür diledim” dedi.
2 yıla kadar hapisle yargılanacak
Savcılık, tarafları uzlaşmaya sevk etti. Ancak taraflar uzlaşamadı. Uzlaşamama tutanağının hazırlanması sonrası B. I. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya ilişkin yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.