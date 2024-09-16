Suriye'den Türkiye'ye Geçmeye Çalışan 6 Kaçak Yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Suriye'den Türkiye'ye Geçmeye Çalışan 6 Kaçak Yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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