Suriye'de Son Durum Ne? Esad Karşıtları Kentin Büyük Kısmını Ele Geçirdi

Suriye’nin kuzeyinde İdlib’deki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor. 3 gündür devam eden çatışmalarda, silahlı gruplar Halep merkezine girmişti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

Kaynak: AA