Suriye'de Son Durum Ne? Esad Karşıtları Kentin Büyük Kısmını Ele Geçirdi

Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren HTŞ liderliğindeki silahlı grupların birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdiği iddia edildi.

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Suriye'de Son Durum Ne? Esad Karşıtları Kentin Büyük Kısmını Ele Geçirdi

Suriye’nin kuzeyinde İdlib’deki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor. 3 gündür devam eden çatışmalarda, silahlı gruplar Halep merkezine girmişti.

Suriye'de Son Durum Ne? Esad Karşıtları Kentin Büyük Kısmını Ele Geçirdi - Resim : 1

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.

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Kaynak: AA

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Beşar Esad Suriye
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