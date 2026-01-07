Suriye’de Sıcak Anlar! Suriye, Tüm SDG Mevzilerini Meşru Hedef İlan Etti

Suriye ordusu terör örgütü SDG'yi meşru hedef olarak açıkladı. Şam’a bağlı ordu askeri bölge ilan etti. Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye Mahalleleri kuşatıldı.

Suriye medyasında yer alan ve Ordu Operasyonlar Komutanlığı’na dayandırılan haberlere göre, ülkede “SDG” adıyla faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep’in farklı bölgelerinde ve sivillere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi Bu iddialar doğrultusunda söz konusu noktaların askeri açıdan meşru hedefler kapsamına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Suriye Ordu Operasyonlar Komutanlığı’nın Şeyh Maksud ve Eşrefiye semtlerinde yaşayan halka seslenerek, PKK/YPG’ye ait mevzilerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede iki ayrı insani güvenli geçiş hattının oluşturulduğu da kaydedildi.

Kaynak: DHA

Suriye Suriye Demokratik Güçleri (SDG)
