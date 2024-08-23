Suriye Uyruklu İki Aile Bıçaklarla Birbirine Girdi: 5 Yaralı, 17 Tutuklu

Uşak'ta iki aile arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

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Suriye Uyruklu İki Aile Bıçaklarla Birbirine Girdi: 5 Yaralı, 17 Tutuklu

Uşak Eşme'ye bağlı Şehit Alibey Mahallesi'nde husumetli oldukları iddia edilen Suriyeli uyruklu iki aile arasında 21 Ağustos'ta bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 5 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı

Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltındaki 6 şüphelinin ifadesi doğrultusunda 7 şüpheli daha yakalandı.

Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılardan M.S, H.S, A.S. ve Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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