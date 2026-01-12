Suriye’de Gerilim Tırmanıyor! Suriye Ordusu, ‘Karşılıksız Kalmaz’ Dedi, Ömer Çelik YPG’yi Suçladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Halep’in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde terör örgütü YPG’nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı aktarıldı.

Ordu yetkilileri, “takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor” dedi.

GÖZDAĞI VERDİLER

Suriye ordusunun sahadaki durumu doğrudan ve acil şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, örgütün söz konusu tahkimatının tehlikeli bir tırmanma olduğuna dikkat çekildi.

Ordu yetkilileri, Suriye ordusunun, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla yanıtlanacağını vurgulayarak, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır” ifadesini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÇARPICI YPG AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten de Suriye’de yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Çelik, şunları söyledi:

“Suriye’de önemli gelişmeler oldu. Burada dikkat çektiğimiz durum haklı çıkmıştır. Burada SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi sivil yerleşim alanlarına saldırdılar, konutlara saldırdılar ve pek çok kamu kurumuna saldırarak sıkıntılı bir tablo ortaya çıkardılar. Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir.

Gazze’de sarı hat çekilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Gazze’ye daha çok in sanı yardım girmesi konusunda uluslararası toplumun iradesi son derece önemlidir.

‘SDG SOYKIRIMCI SİYASET ODAKLARI TARAFINDAN CESARETLENDİRİLMEKTEDİR’

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye’nin egemenliğinin korunması bizim açımızdan hassas konulardır. 10 Mart mutabakatına uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktır. 10 aydır SDG’nin çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir.

‘BU ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI DEĞİL’

Burada Kandil’in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürükleyen, olayların daha da büyümesini sağlamaya çalışan hattı da net bir şekilde gördük. Burada herhangi bir sorun büyümemesi, daha fazla kan dökülmemesi için oraya otobüsler gönderildi. Birtakım sivillerin, SDG unsurlarının kan dökülmeden çıkması için irade ortaya konuldu. Burada Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin SDG’nin birtakım odaklar tarafından cesaretlendirilerek birtakım saldırılar düzenlemesi sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu bir Arap-Kürt çatışması değil.”

