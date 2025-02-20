Şüpheli Bir Şekilde Hayatını Kaybetmişti: CHP'li İsimler Burak Oğraş'ın Ailesini Ziyaret Etti

CHP’den bir heyet, 2011 yılında Antalya Rixos Otel’in lojmanında şüpheli bir şekilde 16 yaşındayken hayatını kaybeden Burak Oğraş’ın ailesini ziyaret etti. CHP heyetinde Genel Başkan yardımcısı Sevgi Kılıç ve Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın yer aldı.

Kılıç ve Aydın, ziyaretleri sırasında ailenin adalet mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti.

Oğraş ailesi yıllardır sürdürdükleri adalet mücadelesinde yeni bir aşamaya gelinirken, baba Murat Oğraş, aralık ayında CHP lideri Özgür Özel’le görüşmüştü. Özel bu görüşmenin ardından partinin hukukçularına süreci takip etme talimatı vermişti.

Aileyle bir araya gelen CHP’li isimler, sürecin yakından takip edileceğini ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gerekenin yapılacağına dikkat çekti.

DOSYADA NELER OLUYOR?

Daha önce takipsizlik kararı verilen dosya, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yeniden açılmış ve şüpheliler F.P. ile C.A. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. C.A. kendi isteği ile Türkiye’ye gelerek ifade verirken, F.P. hakkındaki yakalama kararı henüz uygulananamaıştı.

Ailenin avukatları, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Burak Oğraş’ın cep telefonunun bulunamamasının cinayet şüphesine işaret ettiğine dikkat çekerken, telefonun kasıtlıp olarak yok edildiğini belirtti. Özel bir büronun hazırladığı raporda da olayın intihar değil cinayet olduğu görüşlerine yer verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi