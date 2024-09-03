Şüpheli Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Bingöl'de polis ekipleri şüphelendikleri aracın içinde arama yaptı. Arama neticesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Şüpheli Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, “İlimizde meydana gelen olaylara daha etkin-hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve meydana gelen olay sonrası olayın aydınlatılması amacıyla ilimiz genelinde büyük gayret ve duyarlılıkla görevlerini sürdüren Motosikletli Polis Timlerince (Yunuslar) yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisindeki şüpheli şahıs üzerinde 365 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular
Show TV'deki Sandık Kokusu'na Dengeleri Değiştirecek Oyuncu! Resmen Kadroda Show TV'deki Sandık Kokusu'na Dengeleri Değiştirecek Oyuncu! Resmen Kadroda
Prof. Dr. Kaboğlu’ndan Dilruba Kayserilioğlu Yorumu Prof. Dr. Kaboğlu’ndan Dilruba Kayserilioğlu Yorumu
Kaçak Kazıya Suçüstü Kaçak Kazıya Suçüstü