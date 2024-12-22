Şüpheli Araçtan Tüfek Çıktı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheli Araçtan Tüfek Çıktı

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesince; şüpheli bir araç durdurulmuş, araç içerisinden bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirilmiştir. Ruhsatsız tüfek bulundurmaktan şüpheli şahıs için adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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Kaynak: İHA

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