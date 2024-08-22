Süper Yatın Batığında 5 Cansız Bedene Ulaşıldı

İtalya'da batan süper yatta 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılan 4 bedenin kimliği belli oldu. Son bedenin ise Mike Lynch ya da 18 yaşındaki kızı Hannah’a ait olabileceği üzerinde duruluyor.

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Süper Yatın Batığında 5 Cansız Bedene Ulaşıldı

İtalya’nın Sicilya adası açıklarında batan süper yatta 5 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi. Çıkarılan 5 cesetten 4’ünün kimliği belli oldu. 5. Cansız bedenin ise kimliğine ilişkin henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

İtalyan itfaiyesi ve sahil güvenlik ekipleri, süper yatın batığında yaptığı arama çalışmalarıyla 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cansız bedenleri bulunan kişilerin arasında Morgan Stanley International Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Anne Elizabeth, avukatı Chris Morvillo ve Morvillo’nun eşi Nada’nın olduğu kaydedildi.

Son cansız bedenin ise Mike Lynch ya da 18 yaşındaki kızı Hannah’a ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

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