Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu
Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü oynanacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
TÜRKİYE KUPASI DA BELLİ OLDU
Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı da belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:
21 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe
18.45 Samsunspor - Trabzonspor
20.45 Beşiktaş - Alanyaspor
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: