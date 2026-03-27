Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI DA BELLİ OLDU

Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

21 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan Perşembe

18.45 Samsunspor - Trabzonspor

20.45 Beşiktaş - Alanyaspor

