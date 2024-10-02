Süper Lig'de 8. Haftada Düdük Çalacak Hakemler Belli Oldu
Süper Lig'in 8'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler TFF'nin internet sitesinden duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçları 4 Ekim Cuma, 5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü oynanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 8. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:
4 Ekim Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan
5 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
6 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - Eyüpspor: Erkan Özdamar
16.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Mehmet Türkmen
19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
Kaynak: İHA