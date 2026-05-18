Sumud Filosu’na İsrail Baskını! Türk Aktivist Korku Dolu Anları Anlattı: 'Ülkeyi Açık Hava Hapishanesine Çeviremezsiniz'

Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu yeniden İsrail'in hedefi oluyor.Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Akdeniz’deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğünü, İsrail ordusunun taciz ettiği 23 tekneyle de irtibatın koptuğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in filoya yönelik düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Aktivistlerden Şuayb Ordu tv100 ekranlarında yaşananları anlattı. Ordu şu ifadeleri kullandı:

"Biz filonun biraz gerisindeyiz konum olarak. Teknik bir arıza nedeniyle filo ilerlemeye devam ediyordu. Diloya’ya şu an İsrail baskın yapıyor. 10 tanesiyle irtibatı kaybettik. İsrailli teröristler tarafından kaçırıldılar. Yunanistan’da filo birleşmeden bize saldırdılar, korsanlık eyleminde bulundular. Hapishaneye çevirdikleri bir gemide 2 gün boyunca hukuksuz olarak alıkoydular. 34 kardeşimize saldırdılar.

Bunu yapmalarının temel sebebi, filonun 100’ün üzerinde gemiye ulaşmış olmasıydı. İsrail’in böyle bir filoyu durdurma gücü yoktu.

Bizim yaptığımız, yasalara uygun çok basit bir şey: Seyahat etme özgürlüğü. Siz bir ülkeyi açık hava hapishanesine çeviremezsiniz. Bunu en son Hitler yapmıştı. Kaldı ki Hitler bile bu seviyede bir şey yapmamıştı. İsrail’in yaptığı, Hitler’in yaptığının çok üzerinde bir şey olmasına rağmen dünya bunu kabullenmiş, hatta normalleştirmiş durumda.

Fakat biz bunun normal olmadığını ısrarla anlatmaya çalışıyoruz. Seyahat özgürlüğümü şiddetsiz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ne hikmetse her defasında İsrailli teröristler tarafından kaçırılıyoruz. Şiddete, işkenceye maruz kalıyoruz. Mallarımıza el konuluyor.

Dün gece stratejimizi değiştirmiştik. Filomuz 100 geminin altında olduğu için ve ilk filoda olduğu gibi yanımızda eskortluk eden bir donanma desteği bulunmadığından, gemileri ayırma planı yaptık. Gemiler, takip sistemimiz üzerinden birbirinden ayrılarak ilerlemeye başladı. İsrail o anda çaresiz durumda kaldı. Yolumuzun bitmesine yaklaşık 50 saat kalmıştı. İsrail ilk kez gündüz baskını yaptı. Zodyak botlarla saldırdılar.

Bu insanlar Akdeniz’de adeta sınır çizip istedikleri gibi korsanlık eylemlerinde bulunabiliyorlar. Neredeyse Avrupa’nın içine kadar girdiler. Bize saldırdılar, insanları kaçırdılar. Akdeniz’de resmen işgal gerçekleştiriyorlar.

Gazze’de bir Türk yardım kuruluşunun mutfağını bombaladılar ve 3 kişi şehit oldu."

Kaynak: tv100