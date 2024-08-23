Sümela Manastırı’nda 11. Ayin

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ’Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos günü yerine 2010 yılından bu yana ayin ilk kez farklı bir tarih olan 23 Ağustos’ta gerçekleştirildi.

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Sümela Manastırı’nda 11. Ayin

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un 2010 yılından bu yana ilk kez katılmadığı ayini Gelibolu Metropoliti’ne bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetti. Patrik Stefanos Dinidis, ayinin yapılmasında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere yetkililere teşekkür ederek ayine bu yıl katılmayan Patrik Bartholemeos’un selamlarını iletti.

Ayine Yunanistan ve Gürcistan’dan 50’nin üzerinde Hristiyanlığın Ortodoks mezhebi mensubu katılırken, katılımın geçtiğimiz yıllara göre oldukça düşük olduğu gözlendi. Ayin sonunda katılımcılar tek tek inançlarına göre kutsandı, ekmek ve şarap verildi.

Kaynak: İHA

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