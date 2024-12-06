Sultanların Gözdesiydi, Manisa'da Hasat Başladı! Kilosu 60 Liradan Satılıyor
Türkiye'nin üzüm ambarı olarak bilinen Manisa’da, çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünün hasadı aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında başlayan ve aralık ayına kadar uzayan hasatta, özellikle örtü altı tarım yöntemiyle yetiştirilen üzümler hem iç piyasada hem de dış pazarda büyük ilgi görüyor. Bu yıl üzümün kilosu 60 TL’den satılıyor.
Kaynak: DHA
Manisa, 271 bin dekar üzüm bağında kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 86’sını, sofralık üzüm üretiminin ise yüzde 55’ini karşılıyor. Sarıgöl ilçesinde temmuz ayında başlayan örtü altı üretim yöntemi sayesinde üzümler, yılın son ayına kadar dalından taze olarak toplanıyor. Özellikle Baharlar Mahallesi’nde üretilen üzümler, kadın işçiler tarafından özenle kesilip kasalara dizilerek pazara sunuluyor.
"ÜZÜM HASADI KUZEY YARIM KÜRE’NİN SONUNCUSU"
Sarıgöl Baharlar Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda üzüm üreticisi Ahmet Karabaş, bölgelerindeki üzüm hasadının kuzey yarım kürede yılın son hasadı olduğunu belirtti. Karabaş, üzümlerin örtü altında korunarak üretildiğini ifade ederek şu bilgileri verdi:
"121 bin dekarlık bağ alanımızın 85 bin dekarında örtü altı üzüm yetiştiriyoruz. Örtülerimiz yağmur, nem, sis ve güneş yanıklarından koruyarak ürünümüzün hem kalitesini hem de kazancını artırıyor. Ağustos ayında kilosu 25-28 TL olan üzümü şu an 60 TL’den satıyoruz. Bu yöntemle üzümlerimiz daha sağlıklı kalıyor ve ihracat potansiyelimiz yükseliyor."
YILLIK 606 MİLYON DOLARLIK ÜZÜM İHRACATI
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üzümün Manisa ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Öztürk, üzüm hasadının halen devam ettiğini ve ilin Türkiye’nin sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde lider olduğunu ifade etti.
"271 bin dekarlık bağ alanımız ile ülkenin sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminin yüzde 55’ini karşılıyoruz. Ürünlerimizin katma değerini artırmak için erkenci ve geç hasat yöntemlerine büyük önem veriyoruz. Üzümden yıllık 606 milyon dolarlık ihracat geliri elde ediyoruz. Bunun 500 milyon doları kuru üzüm ihracatından geliyor. Yaş üzümle birlikte bu rakam daha da yükseliyor."
YIL SONUNA KADAR HASAT DEVAM EDECEK
Örtü altı yöntem sayesinde yıl sonuna kadar hasat devam ederken, ihracat gelirlerinin daha da artması bekleniyor. Öztürk, üzümün daha katma değerli hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Manisa’daki üzüm üreticileri, kaliteli ürünleriyle hem iç pazarda hem de dünya pazarında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Hasat aralık ayı sonuna kadar sürecek ve yılın son günlerine kadar üzüm ihracatından Türkiye ekonomisine katkı sağlanacak.