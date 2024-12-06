Sultanların Gözdesiydi, Manisa'da Hasat Başladı! Kilosu 60 Liradan Satılıyor

YILLIK 606 MİLYON DOLARLIK ÜZÜM İHRACATI

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üzümün Manisa ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Öztürk, üzüm hasadının halen devam ettiğini ve ilin Türkiye’nin sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde lider olduğunu ifade etti.

"271 bin dekarlık bağ alanımız ile ülkenin sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminin yüzde 55’ini karşılıyoruz. Ürünlerimizin katma değerini artırmak için erkenci ve geç hasat yöntemlerine büyük önem veriyoruz. Üzümden yıllık 606 milyon dolarlık ihracat geliri elde ediyoruz. Bunun 500 milyon doları kuru üzüm ihracatından geliyor. Yaş üzümle birlikte bu rakam daha da yükseliyor."