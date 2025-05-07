Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda Yangın

İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Son Güncelleme:

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda, öğle saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Saat 14.30 civarında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Sultangazi Orman yangınları
Son Güncelleme:
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Sansar Salvo Hakkında Tahliye Kararı Sansar Salvo Hakkında Tahliye Kararı
Bakan Bolat, Birleşik Krallık İş Ve Ticaret Bakanı Reynolds İle Görüştü Bakan Bolat, Birleşik Krallık İş Ve Ticaret Bakanı Reynolds İle Görüştü
DEVA'lı Ekmen'den Kritik Çağrı: Gıda Koridoru Mersin'de Kurulsun DEVA'lı Ekmen'den Kritik Çağrı: Gıda Koridoru Mersin'de Kurulsun
Minguzzi Cinayetinde Kan Donduran Yeni Görüntüler: Öldürmeden Önce Pazarda Dakikalarca Mattia Ahmet'i Aramış! Minguzzi Cinayetinde Kan Donduran Yeni Görüntüler: Pazarda Dakikalarca Mattia Ahmet'i Aramış!
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun İslam Memiş: Yeni Rekora Hazır Olun
Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat! Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat!
Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı SSK BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih: En Düşük Emekli Maaşında İlk Veriler Açıklandı