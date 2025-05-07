Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda Yangın

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda, öğle saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Saat 14.30 civarında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle alevler kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA