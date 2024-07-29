Sultangazi'de Faciaya Ramak Kala! 3 Hafriyat Kamyonu Boşluğa Düştü

Sultangazi'deki döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. 3 hafriyat kamyonu boşluğa düştü. Kamyonların hasar gördüğü olayda sürücüler kendilerini son anda dışarı attı. O anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi'de Faciaya Ramak Kala! 3 Hafriyat Kamyonu Boşluğa Düştü

Sultangazi'de saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana gelen olayda 3 hafriyat kamyonu belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü. Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı.

Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü. O anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı.

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Kaynak: İHA

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