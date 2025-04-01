Sultangazi'de Aile Katliamı: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş, eşi ve kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

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Sultangazi'de Aile Katliamı: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti

Olay, gece saatlerinde Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) ile tartıştı. Tartışmanın ardından Kırbaş, evde bulunan av tüfeğiyle eşini ve kızını vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVREYE GİRDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapısı kilitli olan eve özel harekât polislerinin desteğiyle girdi. İçeride 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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