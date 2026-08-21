Süleymancıların Eski Lideri Denizolgun'un Ölümünde Sır Gibi 4 Saat! Yok Denilen Görüntüler Haftalar Sonra Ortaya Çıktı

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Eski Süleymancılar lideri Arif Ahmet Denizolgun'un "şüphe" iddiasıyla araştırılan ölümünde "yok" denilen otopsi kayıtları ortaya çıktı

Süleymancılara yönelik operasyon sonrasında eski liderleri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de tekrar gündeme geldi. Denizolgun'un mezarına Fekk-i Kabir işlemi uygulandı ve kemikleri Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından cenaze dün Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrine geri konuldu.

Hürriyet'in haberine göre; Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlikte çalışan Ahmet Soygel’in ifadeleri alındı.



Şoför Bayrak, şunları söyledi:

“2000 yılından beri şoförüyüm. 6 Eylül 2016’da Üsküdar Kısıklı’daki evinden sabah 10.00’da alıp Altunizade’deki işyerine götürdüm. Sonrasında, 13.00 sıralarında kendisini Kısıklı’daki villasına bıraktım. Arif Bey, bana 7 Eylül’de çiftliğe gitmemi ve atların bakımını yapan bir aracın tamiratını yaptırmamı söyledi. 7 Eylül’de sabah 06.50’de (Beykoz’daki) çiftliğe gittiğimde Arif Bey’in arabası çiftliğin önündeydi. 10.30’a kadar bekledim ve kendisini aradım ancak açmadı. Yarım saat sonra bir daha aradım, açmadı. Bunun üzerine çiftlikte atların bakımını yapan Türkmen uyruklu Rıfat Kadiroğlu’na gitmem gerektiğini, Arif Bey’e ulaşamadığımı söyledim. ‘Eğer uyanırsa geldiğimi ve beklediğimi söylersin’ dedim.

Saat 15.00 sıralarında tekrar Rıfat’ı aradım. Rıfat, Arif Bey’in ikametinden çıkmadığını söyledi. ‘O zaman git bir bak’ dedim. İşlerime devam ettim. Saat 18.00’de tekrar aradım. Bahçıvan bana ‘Çekiniyorum girmeye’ dedi. Ben de saat 19.00 sıralarında yeniden bahçıvanı aradım, kontrol etmediğini öğrenince Ahmet Soygel’i aradım, ‘Gel beraber bakalım Arif Bey’e’ dedim. Saat 20.00 sıralarında ağlayarak telefonu açtı ve ‘Ben ikamete girdim, Arif Bey vefat etmiş’ dedi. Biz de varmıştık çiftliğe. Üçümüz ikamete girdik. Arif Bey’in 3’lü koltukta, üzerinde binici kıyafetleriyle uzanır vaziyette yatıyor olduğunu, ağzından kan geldiğini ve kuruduğunu gördüm.”

CANLI SON, ÖLÜ İLK KEZ O GÖRDÜ

Denizolgun’un çiftliğindeki seyisi Rıfat Kadiroğlu ilk soruşturmada ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi. Denizolgun’u canlı olarak son kez; öldükten sonra da ilk kez gören kişiydi. Kadiroğlu o günün detaylarını olaydan sonraki ifadesinde şöyle anlatıyor:

“Ben 3 yıldır Arif Bey’in çiftliğinde seyis olarak çalışıyorum. Haftada bir gün çiftliğe gelir at binerdi. Bazen de çiftlikte kalır, beni evine hiç çağırmazdı. Bu konuda da talimatı vardı. 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 sıralarında Arif Bey, Beykoz’daki çiftliğe geldi.

'SAAT 17.00'YE KADAR ATLA DOLAŞTI; TEK BAŞINA EVE GİRDİ'

Saat 17.00’ye kadar atla dolaştı çiftlikte. Üzerinde binici kıyafetleri vardı. 17.00 sıralarında tek başına eve girdiğini gördüm. Saat sabah 07.00 sıralarında şoförü Murat geldi ve bana ‘Arif Bey nerede?’ diye sordu, ‘Evde’ dedim. Murat bir süre durdu, gezindi. Murat saat 13.00 sıralarında arabasına binip gitti.

'POLİS GELDİĞİNDE HİLMİ BEY ÇİFTLİKTEYDİ'

Saat 17.00’ye kadar Arif Bey çıkmayınca Murat’ı aradım, Arif Bey ile konuşup konuşmadığını sordum. Murat da bana ‘Eve git bak, kontrol et’ dedi. Ben de kapıya gittim, kapıyı çaldım, kimse açmadı. Saat 19.00 sıralarında Murat yeniden beni aradı. ‘Kapıyı çal, ses gelmezse, anahtarla içeri gir’ dedi. İçeri girdim, ikinci kata çıktım. Arif Denizolgun’un koltukta hareketsiz yattığını gördüm. Korktum ve çıktım. Sonrasında nabzına baktık, ölmüştü. Sonrasında Hilmi Tuna diye seslendikleri bir yeğenleri geldi. Polis geldiğinde Hilmi Bey çiftlikteydi.”

'AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ VE KANIN KURUDUĞUNU GÖRDÜK'

Çiftlikte ‘yaver’ sıfatıyla çalışan Ahmet Soygel de polise şunları söyledi:

“7 Eylül ‘de akşam saat 19.00 sıralarında Arif Bey’in şoförü Murat Bey aradı, birlikte yola çıktık. O sırada Murat, Beykoz’daki çiftlikteki Rıfat’ı arayarak Arif Bey’in Beykoz’daki çiftlikten çıkıp çıkmadığını soruyordu. Sonra biz çiftliğe geldik. Bahçedeyken Murat bana Arif Bey’in öldüğünü söyledi. Arif Bey’in üçlü koltuğa uzanır şekilde ağzından kan geldiğini ve kanın da kuruduğunu gördük. Sonra yakınlarını ve özel doktorunu aradık, daha sonrasında polisler ve savcılar geldi.”

POLİSE 4 SAAT SONRA HABER VERİLMİŞ!

Savcılığın tespitlerine göre; Denizolgun vefat etmiş olarak bulununca önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol’a haber verildi. Olay yerine ilk onlar geldi. Polise ise Denizolgun bulunduktan yaklaşık 4 saat sonra haber verildi. Polis geldiğinde Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktor oradaydı. İlk ölü muayenesini de özel doktoru yaptı. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli buldu.

'KAYIP' OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 24 Şubat ve 1 Haziran 2026'da Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi sırasında çekilen kamera kayıtlarını istemişti. ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi ise kayıt bulunmadığını bildirmişti. Denizolgun'un mezarının açıldığı 19 Ağustos'ta savcılığa ulaşan yeni ATK yazısında otopsiye ilişkin video görüntülerinin bulunduğu belirtildi. Kayıtların USB bellek ve CD'ye aktarılarak Başsavcılığa gönderildiği ifade edildi.

ZEHİRLENME VE BOĞULMA OLASILIĞI ARAŞTIRILIYOR

Denizolgun'un mezarı, ailesinin talebi üzerine Fekk-i Kabir işlemiyle açılmış ve naaştan alınan örnekler inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

2016'daki ilk otopsi raporunda ceset çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve civa gibi ağır metaller tespit edildiği belirtilirken, yeni incelemelerde olası bir zehirlenme araştırılacak.

İlk olay yeri inceleme tutanağında Denizolgun'un boynunun sol alt tarafında morarma ve ezilme bulunduğu da belirtilmişti. Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu'nun ölümde boğma veya ağız ve burnun kapatılması ihtimalini de inceleyeceği kaydedildi.

Kaynak: Sabah/Hürriyet