Süleyman Soylu'nun gizli villası: Satışı yapan isim her şeyi anlattı, milyonluk sır ortaya çıktı!

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde aldığı milyonluk villa ortaya çıktı. Villanın tapusunu kendi üstüne yaptırmadığı belirtilen Soylu'ya komşu olmak için gözden çıkarılması gereken meblağın ise 3 milyon 500 bin dolar olduğu aktarıldı. Soylu’nun bakanlık koltuğunda oturduğu sırada Maya İnşaat tarafından inşa edilen Mayavera projesinden aldığı villa için ödediği paranın ise 3 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar, alıcı gibi davranarak satış ofisini aradı ve projeden bir villa almak istediğini söyledi. Habere göre Avşar, ertesi gün gazeteci kimliğiyle aradığında ise satış yapan isim bilgisi olmadığını söyledi. İşte Avşar'ın aktardığı o görüşme:

-Projenizden bir villa satın almak istiyorum. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun da bu projeden daire aldığını duydum.

Evet doğrudur. Yakın zamanda sayın Bakan’a da villa sattık.

-Peki Sayın Soylu’ya yakın bir villa var mıdır bize satabileceğiniz? Nezih bir konut olsun istiyoruz.

Mayevera’nın konsepti nezih. Nerede oturursanız oturun nezih bir proje. Satılık çok fazla seçeneğimiz yok. Bir iki tane el altından satılık yer var. Proje 4 etaptan oluşuyor. 150 konut var. Mesela Süleyman Beyler 1. Etaptan daire aldı.

-1. Etaptan daire var mı? Sayın Bakan'a komşu olmak isteriz.

Aslında şu an da o etapta daire yok. Diğer etaplarda var. Deneriz…

-Fiyatlar etaplara göre değişiyor mu?

Hayır. Aslında etaba göre fiyatlar değişmiyor. Mesela ev yenilenmiş mi ona göre fiyatlar değişiyor. Bir de klasik mal sahiplerinin fiyat beklentisi. ‘Herkesin evi kendine güzel’ mantığı var.

-Peki ortalama fiyatlar nedir? Bütçemizi ona göre ayarlayalım…

Yenilenmemiş bir evim var. 3 milyon 600 bin dolara size satabilirim. Yenilenmiş iki dairem var. Onları da size 3 milyon 750 bin dolar civarında satabiliriz.

-Sayın Bakan ile yakın olmaktan şeref duyarız. Onlar ne zaman taşınır acaba?

Ben onlara tamamlanmamış bir daire verdim. Sıfırdan her şeyi kendileri baştan yapıyorlar. Tadilat daha bir iki ay sürer.

-Satışı ne zaman gerçekleştirdiniz?

11 ay önce satışı yaptık. O dönem bir tık daha düşüktü fiyatlar. Dairenin içini komple kırmıştık. 3 milyon dolara çok yakın bir fiyata sattık. Ama şöyle düşünün içi dahi şap vaziyetteydi. Bakan Beyin yakın dostları benim arkadaşımdı. Aracı oldular.

-Şimdi bizim tapu eşimle müşterek olabilir… Sayın Soylu ailesi nasıl yaptılar tapu konusunu?

Tapu işlemlerini yaparken sayın Bakan’ın ismini kullanmadılar. Süreci biraz daha confidential (gizli) yürüttüler. Ben de çok kurcalamadım. Çok kıymetli dostlarımın aracılığıyla gelmişlerdi.

-Peki bizde confidential (gizli) yürütsek sorun olur mu?

Yok canım ne sorun olacak. Onlar öyle yaptılar. Size de öyle yaparız. Onların aldığını da kimseye söylemiyoruz. Siz direkt sorunca yalan söyleyemedim.