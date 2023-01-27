Süleyman Soylu'nun albümünde bir şüpheli daha: 15 Temmuz madalyası takıp herkesin canını yakmış!
Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı kartvizitiyle onlarca vatandaşı dolandırdığı iddia edilen Özcan Aybey'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil birçok isimle fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı kartvizitiyle onlarca vatandaşı dolandırdığı iddia edilen Özcan Aybey halen aramızda serbestçe dolaşmaya devam ediyor. Derneğin resmi sitesinde ismi bulunmayan Aybey mahkeme tutanaklarında mesleğini “tekniker” olarak belirtirken Mercedes C-200’e binmesi ve milyonlarca liralık işler yapmasıyla dikkat çekiyor.
BAŞKAN YARDIMCISI AMA HİÇBİR DERNEK KAYDI YOK
Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın resmi yazısında hiçbir dernekte üyelik kaydı olmadığı belirtilen Aybey’in iddialara göre kendisini, “Korona vardı bu nedenle kurul toplanmadan kartvizitimi verdiler” şeklinde savunduğu öne sürülürken Gaziler Federasyonu tarafından kuruluş aşamasındaki maddi yardımları nedeniyle Aybey’e bu belge verildiği iddia ediliyor.
Ancak federasyon tarafından 21 Ekim 2021’de sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda dernek yöneticilerinin isimleri belirtilirken “başkanın, başkan yardımcısıyım diyerek federasyonumuzun ismini kullananlara itibar etmeyin” uyarısı yapılıyor.
ÜST DÜZEY İSİMLERLE FOTOĞRAFLARI VAR
Fethiye’de 34 RTE 60 plakalı aracıyla “Plaka bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bana verildi. Yeğeni gibi sever beni Cumhurbaşkanı” diyerek vatandaşların güvenini sağladığı öne sürülen Aybey iddialara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul eski Valisi Vasip Şahin ile çekilen fotoğraflarını vatandaşlarla ilişkisinde güven unsuru olarak kullanıyor.