Süleyman Soylu'nun albümünde bir şüpheli daha: 15 Temmuz madalyası takıp herkesin canını yakmış!

BAŞKAN YARDIMCISI AMA HİÇBİR DERNEK KAYDI YOK

Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın resmi yazısında hiçbir dernekte üyelik kaydı olmadığı belirtilen Aybey’in iddialara göre kendisini, “Korona vardı bu nedenle kurul toplanmadan kartvizitimi verdiler” şeklinde savunduğu öne sürülürken Gaziler Federasyonu tarafından kuruluş aşamasındaki maddi yardımları nedeniyle Aybey’e bu belge verildiği iddia ediliyor.