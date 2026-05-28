Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Elazığ'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi.

Son Güncelleme:
Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak'tan geçen vatandaşlar, civardaki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin Ali Ataşsalar (39) olduğu tespit edildi. Ataşsalar'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler
Elazığ
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den 8 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den 8 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kelkit Çayı’nda Zamanla Yarış, İki Genç Akıntıya Kapıldı Kelkit Çayı’nda Zamanla Yarış, İki Genç Akıntıya Kapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yaren Leylek'in Yuvasında Tatlı Telaş: Tam 5 Yavru Büyüyor Yaren Leylek'in Yuvasında Tatlı Telaş: Tam 5 Yavru Büyüyor
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı: 1 Haziran'da Toplanacaktı Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı
CHP’de İpler Koptu! Kılıçdaroğlu Meclis Grubuna da Kilit Vurdu CHP’de İpler Koptu! Kılıçdaroğlu Meclis Grubuna da Kilit Vurdu
CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti: 3 Bayramın Ardından Bir İlk CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: Koltuğu Kaybettikten Sonra Devlet Bahçeli Kendisine Ne Dedi? Koltuğu Kaybettikten Sonra Devlet Bahçeli Kendisine Ne Dedi?