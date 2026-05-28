Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak'tan geçen vatandaşlar, civardaki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin Ali Ataşsalar (39) olduğu tespit edildi. Ataşsalar'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.





Kaynak: AA