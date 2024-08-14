Sulama Kanalına Giren Çocuktan Acı Haber

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Sulama Kanalına Giren Çocuktan Acı Haber

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Pehlivankesmesi Mahallesi'nde yaşandı. Serhat Çelik isimli 9 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına girerek serinlemek istedi.

Bir süre yüzen çocuk, daha sonra suya gömüldü. Çevredekiler tarafından çıkartılan çocuk, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamadı.
Ceset morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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