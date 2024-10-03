Sulama Kanalına Düştü! Yardımına İtfaiye Yetişti

Mersin Tarsus'ta ilçeye bağlı Mahmutağa Mahallesi'nde Hasan D. adlı çiftçiye ait inek sulama kanalına düştü. İneğin kanaldan çıkamaması üzerine köylüler kurtarma çalışması başlattı. Boynuna ve ayaklarına bağlanan iple traktör yardımı ile çekilerek sudan çıkarılmaya çalışılan inek bir türlü çıkarılamayınca Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.

İtfaiye ekipleri köye gelerek, sulama kanalına düşen ineği kurtardı.

Kaynak: İHA