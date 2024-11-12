Sulama Kanalına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kütahya'da bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü hafif yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sulama Kanalına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kütahya’da bir otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kazada 34 DKS 913 plakalı otomobil Bölücek ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri arasındaki sulama kanalına devrildi. Otomobilde sıkışan sürücüyü olay yerine gele itfaiye ekipleri kurtardı.

Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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