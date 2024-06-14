Sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için sulama kanalına atladı: Kendisi öldü, eşi kurtuldu

Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için sulama kanalına atladı: Kendisi öldü, eşi kurtuldu

Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Duvar Bozo (33) ve eşi Vehibe C. (24) motosiklet ile seyir halindeyken kanal kenarında durdu. Çift motosikletten inip konuşmaya başladı. Bir süre sonra kadın sulama kanalına atladı.

Duvar Bozo ise eşini kurtarmak için sulama kanalına atladı. Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde çırpınan 2 kişiyi görünce yardıma koştu. Vatandaşlar, Vehibe C.'yi kurtarırken eşi Duvar Bozo akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa ve Gemi Adamlar' sulama kanalında Duvar Bozo'yu arama çalışması başlattı.

Yapılan arama çalışmalarında Duvar Bozo'nun cansız bedeni bulundu. Bozo'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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