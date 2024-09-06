Sulak Olan Her Yerde Yetişiyor, Hasadı Başladı: Bütün Şehrin Geçim Kaynağı Oldu

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Hasanceli köyünde biber üreticilerini ziyaret ederek, baharatlık biber hasadının başladığını ve kurutmalık işlemlerin hızla devam ettiğini belirtti. Küçük, Kilis'te toplam 53 bin dekar alanda biber üretimi yapıldığını ve yetiştirilen biberlerin yüzde 60'ının salçalık, geri kalan yüzde 40'ının ise kuru dolmalık ve baharatlık olarak işlendiğini vurguladı.

Kilis’in, Türkiye genelinde kuru ve baharatlık biber üretiminde üçüncü, salçalık biber üretiminde ise yedinci sırada olduğunu ifade eden Küçük, "Biber tarımı, ilimizin ekonomisi için son derece önemli. Özellikle Musabeyli ilçesinin Hasanceli köyü baharatlık biber üretiminde, Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyü ise salçalık biber üretiminde öne çıkıyor. Ayrıca Elbeyli ilçesi ve Mercidabık Ovası da biber yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip" dedi.

Hasanceli köyünde 50 dönümlük alanda biber üretimi yapan çiftçi Ertuğrul Yaba, biber hasadının köyün en önemli geçim kaynağı olduğunu belirterek, “Sulak olan her yerde biber yetiştiriyoruz. Bu yıl iklim şartlarından dolayı rekolte biraz düşük. Hasat ettiğimiz biberleri kurutup köydeki fabrikalarda işleyerek pazara sunuyoruz. Fiyatlar henüz belli olmadı ancak umarız çiftçiyi memnun edecek bir fiyatla ürünlerimizi satarız” diye konuştu.

Bölgedeki biber üretimi, hem Kilis’in ekonomisine katkı sağlıyor hem de Türkiye genelindeki baharat ve salça ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Kaynak: AA