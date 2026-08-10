Suikast Timindeki FETÖ'cünün Ablası Tutuklandı: Saklanmasına ve Kaçış Planına Yardımcı Olmuş

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe’nin ablası, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevinden ihraç edilen Yüzbaşı Burkay Karatepe’nin 2023 yılından itibaren örgütün e-posta içerisine kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edilmişti.

BİRÇOK KONUDA YARDIMCI OLMUŞ

tv100'ün haberine göre soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde A.A.K.'nin kardeşi Burkay Karatepe’ye yiyecek temini, sağlık sorunları, yurt dışına kaçış planı, ailesine bilgi verilmesi ve maddi destek sağlamasının yanı sıra gizlenmesine de yardımcı olduğu değerlendirildi.

Kaynak: AA