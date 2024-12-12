Suiçmez’den İktidara 'DOKAP' Eleştirisi: Sizin İş Bulma Yeriniz Değil!

Doğu Karadeniz’in kalkınması için kurulan DOKAP’ın AKP iktidarı tarafından etkin çalışmasına engel olunduğunu belirten CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bölgenin tüm tabii güzelliklerinin “Karadeniz’i şirketlerin ve rant politikalarının insafına bıraktınız” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin bir konuşma yapan Suiçmez, şöyle konuştu:

“Doğu Karadeniz’i madenlerle ve HES’lerle işgali ettiniz, dereleri kuruttunuz, çevreyi zehirlediniz. Bölgenin zengin doğal dokusunu, dağlarını, ormanlarını, derelerini şirketlerin ve rant politikalarının insafına bıraktınız.

Giresun’un yüzde 85’ini, Rize’nin yüzde 82’sini, Trabzon’un yüzde 77’sini, Ordu’nun yüzde 74’ünü, Artvin’in yüzde 71’ini, Bayburt’un yüzde 65’ini, 4. Grup madencilik faaliyetlerine ruhsatlandırdınız.

Bir yandan DOKAP kurup, bir yandan da doğayı, çevreyi ve turizmi katleden projelere destek vermek tam da AKP’nin yapacağı iştir.

DOKAP, sizin kazanamayan Belediye Başkanlarınızın, önce Ekrem Yüce’nin ardından Hakan Gültekin’in iş bulma yeri değildir.”

'HER SEÇİMDE SÖZ VERİYORSUNUZ'

AKP iktidarının her seçimde bölgeye demiryolu müjdesi verdiği verdiğini de vurgulayan Suiçmez, şöyle devam etti:

“12 yıldır her seçim döneminde Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demir yolunun yapılacağı müjdesini veriyorsunuz. En son seçimlerde, 2023 yılında demiryolunun başlayacağını söylediniz. Niye başlamadınız, niye başlamıyorsunuz?

Samsun-Sarp Demiryolu bölge için zorunluluk olduğu kadar, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu da bölgenin olmazsa olmazıdır.

Erzincan-Trabzon Demiryolu Projesinin; güzergah çalışmaları zaten tamamlanmıştır. Ama yapımına başlanacağına seçim vaadi paketi olarak yıllarca bekletilmiştir.

Karadeniz sadece coğrafi bir bölge değil, bizim kimliğimiz, yaşamımız ve geleceğimizdir. Biz bu geleceği, sizin talan politikalarınıza teslim etmeyeceğiz.”