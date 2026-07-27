Sudan Dışişleri Bakanı Mohieddin Salem Türkiye'ye Geliyor

Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz'da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

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Sudan Dışişleri Bakanı Mohieddin Salem Türkiye'ye Geliyor
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan’ın Sudanlı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye’nin, Sudan’ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması ve Sudan’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını teminen diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etmesi bekleniyor.

Bakan Fidan’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji, eğitim ve kültür başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesinin ve mevcut iş birliği alanlarının ahdi zemininin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Türkiye’nin Sudan’a yönelik insani yardımlarına devam ettiğini belirtmesi beklenen Fidan’ın, Türk firmalarının Sudan’ın imarına kayda değer katkılar sağlayabileceğini ifade etmesi, Afrika Boynuzu’daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Ziyaret sırasında 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın da imzalanması planlanıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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