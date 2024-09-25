Suçüstü Yakalandılar! 24 Bin 330 TL Ceza Kesildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kumar oynanmasına yer ve olanak sağlama faaliyetlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. İskenderun'un Savaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişi tespit edildi.

Bu şahıslara toplamda 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, iş yeri sahibi Y.E. hakkında kumar oynanması için yer sağlamak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Operasyon sırasında, kumar oynayanların masanın üzerindeki paraları gizlemeye çalıştıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet yetkilileri, kumar suçlarıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: İHA