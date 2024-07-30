Suçüstü Yakalandı! Taksi Şoföründen Göçmen Kaçakçılığı

Samsun'da bir taksi şoförü, göçmen kaçakçılığı yaptığı sırada yakalandı. Afgan uyruklu 4 kaçak göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan taksici ise adliyeye sevk edildi.

Suçüstü Yakalandı! Taksi Şoföründen Göçmen Kaçakçılığı

10 gün önce Doğubayazıt'tan Türkiye'ye kaçak olarak giriş yapan Afgan uyruklu 4 göçmen, bir süre saklandıktan sonra Rize'ye gitti. Afyon'da bulunan ticari taksi şoförü Ş.U. da kaçak göçmenleri almak için Rize'ye gitti.

YOL ÜSTÜNDE YAKALANDI

Rize'den aldığı 4 göçmeni Konya'ya götürmek için yola çıkan Ş.U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu yolu üzerinde yakalandı.

Takside bulunan Afgan uyruklu 4 kaçak göçmen için sınır dışı edilmek üzere çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan taksi şoförü Ş.U. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Düzensiz göçmen Taksi
Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın
17 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü 17 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü
Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar
Özgür Özel, DİSK Başkanı Çerkezoğlu İle Görüştü Özgür Özel, DİSK Başkanı Çerkezoğlu İle Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'teki Bu Değişiklik Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek
Ankara Kulislerinden Yeni İddia... Kılıçdaroğlu Çevresi Hareketlendi! Toplantılar Başladı, İşte Yeni Mottoları Kılıçdaroğlu Geri mi Dönüyor?
T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor
Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama... Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama...