Suçüstü Yakalandı! Taksi Şoföründen Göçmen Kaçakçılığı
Samsun'da bir taksi şoförü, göçmen kaçakçılığı yaptığı sırada yakalandı. Afgan uyruklu 4 kaçak göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan taksici ise adliyeye sevk edildi.
10 gün önce Doğubayazıt'tan Türkiye'ye kaçak olarak giriş yapan Afgan uyruklu 4 göçmen, bir süre saklandıktan sonra Rize'ye gitti. Afyon'da bulunan ticari taksi şoförü Ş.U. da kaçak göçmenleri almak için Rize'ye gitti.
YOL ÜSTÜNDE YAKALANDI
Rize'den aldığı 4 göçmeni Konya'ya götürmek için yola çıkan Ş.U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu yolu üzerinde yakalandı.
Takside bulunan Afgan uyruklu 4 kaçak göçmen için sınır dışı edilmek üzere çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan taksi şoförü Ş.U. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA