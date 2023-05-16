Suçunu kabul etti: Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı göçmen kaçakçısı çıktı

İzmir’de 21 Haziran’da yaşanan göçmen kaçakçılığı olayının dava dosyasına göre, yasadışı yollarla ülkelerinden İstanbul’a gelen 10’u çocuk 59 Afgan, Yunanistan’a geçmek için kaçakçılar ile temasa geçti. Grup liderleri, kaçakçılar ile kişi başı 500 dolara anlaştı.20 Haziran akşamı yola çıkılması için kararlaştırıldı. Bu iş için üç araç ayarlandı. 59 göçmen, panelvan tipi bir araca sığdırıldı.

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ OCAKLARI BAŞKANI ÇIKTI

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin özel haberine göre, önde bir otomobil yer aldı. Ortada, 59 göçmenin olduğu araç, arkada ise Türk İslam Birliği Ocakları Başkanı Burak Hatipoğulları’nın (38) sürdüğü araç yer aldı. Hatipoğulları’nın kullandığı araç boş durumdaydı. Yolda, olası bir sorun yaşanması halinde, göçmenlerin bu araca alınması kararlaştırıldı.

59 KİŞİ BİR ARACIN İÇİNE KONULDU

Ülkelerinden kaçıp, Türkiye üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışan 59 göçmen, kaçakçıların rehberliğinde yola çıktı. Hatipoğulları’nın da aralarında olduğu üç kişi, bu kişileri bıraktıktan sonra ayrıldı. Ancak, bu kişilerin ormanlık alana bırakılmasından yarım saat sonra, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı’na bir ihbarda bulunuldu. Gelen ihbarda, kalabalık bir grubun ormanlık alanda olduğu bilgisi verildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Jandarma ekipleri, bu ihbardan kısa süre sonra bölgeye ulaştı. Yunanistan’a gitmek isteyen grup karakola götürüldü. Yapılan tespitler sonrası, grubu, Zeytinburnu’ndan Seferihisar’a getiren kişilerin Eyyüp Demir, Halil Can Türkoğlu ile Burak Hatipoğulları olduğu belirlendi. Bu kişiler tek tek gözaltına alındı. Demir tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hatipoğulları, ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlamasını kabul etti. Hatipoğulları, kazanç elde etmek için bu yola girdiğini söyledi.

8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Üç kişi hakkında “göçmen kaçakçılığı yapma” suçlaması ile dava açıldı. Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada üç sanığın 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.