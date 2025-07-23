Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Baro'dan Açıklama

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İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Kardelen Ateşci’nin “Suça sürüklenmiş çocuklar mağdurdur. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur” sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ateşci’ye tepkiler yükselirken İstanbul Barosu da bir açıklama yaptı.

'ÇOCUK ADALET SİSTEMİ CEZALANDIRMA DEĞİL ONARMADIR'

Yazılı açıklamada ateşçinin sözleri hatırlatılarak “Bu sözlerin bağlamından koparılarak, ötekileştirici ve hedef gösterici görseller eşliğinde sosyal medyada dolaşıma sokulması; kabul edilemez bir linç kültürünün tezahürüdür. Unutulmamalıdır ki çocuk adalet sistemi; cezalandırma değil, onarma, koruma ve topluma kazandırma ilkelerine dayanır. Bu ilkelere yönelik her saldırı, yalnızca bireyleri değil, tüm çocukların geleceğini hedef almaktadır” dendi.

'GEREKLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Çocukların yaşam hakkını savunmak ve onlar için güvenli bir gelecek inşa etmenin, hepimizin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada “İstanbul Barosu olarak, bu sorumluluk bilinciyle çocukların her türlü suçtan korunması ve haklarının güvence altına alınması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bilimsel verilere ve insan haklarına dayalı çocuk adalet sisteminden asla taviz verilmemelidir. Çocuk Hakları Merkezi Başkanımızın yanındayız. Ayrıca, Başkanımızı ölümle tehdit eden, kişisel verilerini hukuka aykırı biçimde ifşa eden ve yayan kişiler hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi