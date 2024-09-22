Suç Makinesi Kardeşlerin Kavgası Kanlı Bitti!

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kalkanca Mahallesi’nde dün saat 22.30 sıralarında E.M.K. (20) ve ağabeyi E.K. (22) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.M.K., kardeşi E.K.’yi tüfek ile sağ ayağından vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağında 5 saçma girişi bulunan E.K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

E.M.K.’nin kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlardan 12, ağabeyi E.K.’nin ise kasten yaralama ve evden hırsızlık gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA