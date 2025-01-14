Suç Makineleri Şimdi de Oyunları Mesken Tuttu: Her Şeyi Bu Odalarda Konuşuyorlar

Türkiye’de organize suç örgütleriyle ilgili çıkan haberlere her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, söz konusu örgütlerin haberleşme için buldukları yeni yöntem pes dedirtti.

TV100 muhabiri Kadir Yüksel, canlı yayında suç örgütlerinin kullandığı inanılmaz haberleşme yöntemine ilişkin bilgileri paylaştı. Örgütlerin, haberleşmek için oyun platformlarını kullandığını açıklayan Yüksel, söz konusu kişilerin bu oyunlara girerek aynı Whatsapp ve Telegram’da olduğu gibi her konuyu konuşabildiklerini aktardı.

YASA DIŞI İŞLERİN YUVASI OLMUŞ

Oyun firmasının dahi bu konuşmaları kontrol edemediğinin altını çizen Yüksel, söz konusu yöntemin yeni bir şey olmadığını ancak yeni fark edildiğini belirtti.

Bu oyun sohbetlerinde, silah ticaretinden yasaklı madde ticaretine, bahis ve kumara yönlendirmeden IBAN kiralamaya kadar pek çok yasa dışı eylemin konuşulduğu ve denetim mekanizmasının olmadığı öğrenildi.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık da konuya ilişkin açıklamasında, bir insanın suçlu olduğunun kanıtlanması için delile ihtiyaç olduğunu ancak bu grupların kapalı olduğu için kimin ne üzerine konuştuğunun bilinmediğine vurgu yaptı.

Kaynak: TV100