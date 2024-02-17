Şubat ayı hava durumu gözlemcileri şaşırttı: İklim değişikliğinin etkileri görüldü!

Berkeley Yer bilimcisi Zeke Hausfather'a göre insanlık sıcaklık rekorları kıran Ocak, Aralık, Kasım, Ekim, Eylül, Ağustos, Temmuz, Haziran ve Mayıs aylarının ardından kayıtlardaki en sıcak Şubat ayını deneyimleme yolunda ilerliyor. Son aylarda uzmanlara göre iklimin davranışı daha değişken hale geldi ve tahmin edilmesi zorlaştı.